19:40 - Le Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Fursac ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire ce dimanche ? La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Fursac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,35% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 17,12% à Fursac. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (5,76%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,04%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,84%) le 9 juin. Soit un cumul de 28% sur place.

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Fursac en 5 ans Que retenir de cette masse de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Fursac entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 24% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Fursac début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Fursac. Le mouvement a attiré 36,8% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 17,12% et Valérie Hayer à 12,32%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Fursac lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,29% contre 25,86% pour Emmanuel Macron. Fursac n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 23,22% et 5,75% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,71% contre 57,29%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le RN ne convainquait pas dans la commune de Fursac en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,61% au premier tour, contre 33,56% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !), Fursac faisant partie de la 1ère circonscription de la Creuse. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Dynamique électorale à Fursac : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fursac révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 48 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,91%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 15,09%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,92%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,7%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 22,88%, comme à Fursac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Fursac ? À Fursac (23290), l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit israélo-palestinien, seraient par exemple susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Fursac. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 228 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 28,56% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,79% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,49% au premier tour. Au deuxième tour, 49,59% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Fursac ? Quel député succédera à Jean-Baptiste Moreau dans la 1ère circonscription de la Creuse ?