19:48 - À Garat, qui va récupérer les 19,75% de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Garat, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,75% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 12,67% à Garat. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,8%), de Marie Toussaint (4,3%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,15%).

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à Garat Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à environ 30% voire plus à Garat ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Garat dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Une élection très récente a modifié l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. Si on se penche sur le détail, 321 habitants de Garat passés par les urnes ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a séduit ainsi 34,48% des voix devant Valérie Hayer à 16,33% et Raphaël Glucksmann à 12,67%.

14:32 - 29,54% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Garat Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,61% contre 29,54% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,12% et 7,72% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 46,32% contre 53,68%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée, à l'échelle locale. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Garat, comptant 19,41%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,52% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Garat : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Garat comme dans toute la France. Avec une population de 2 118 habitants répartis dans 946 logements, cette commune présente une densité de 102 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 120 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 164 foyers fiscaux. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,83% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,71%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2467,23 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Garat, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Garat : retour sur l'abstention aux dernières législatives L'un des facteurs principaux de ces élections législatives 2024 sera le niveau d'abstention à Garat. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,85% au premier tour et seulement 50,06% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Garat ? En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 611 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 84,73% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 81,89% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 320 personnes.