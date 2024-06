En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Gelos pour ces législatives ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 21,71% à Gelos. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 37% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,06%), de Marie Toussaint (8,08%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,54%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Gelos, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,25% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Un Rassemblement national vainqueur à Gelos à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du RN lors des dernières européennes au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 19% à Gelos. Un verdict qui paraît logique compte tenu des suffrages également grattés par les lepénistes dans la zone ces dernières années : un bond de 6 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Le Rassemblement national à 21,84% à Gelos le 9 juin Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Gelos, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 21,84% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 21,71% et Valérie Hayer à 14,41%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Gelos lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 15,86% contre 28,09% pour Emmanuel Macron et 21,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour restera synonyme de défaite pour la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,66% contre 35,34% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour ces élections des députés 2024 au niveau local. Au premier tour des législatives 2022, Gelos, couverte par la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 37,23%, alors que le RN restera derrière à 11,28%. Sur la commune de Gelos, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

11:02 - Gelos : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Gelos, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 3 609 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 279 entreprises, Gelos se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,22%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 165 résidents étrangers, soit 4,53% de la population, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,34%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 32 461 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. En somme, Gelos incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - La participation aux législatives à Gelos À Gelos (64110), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement la participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 719 personnes en âge de voter dans la localité, 18,39% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,13% au second tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,66% au premier tour et seulement 41,26% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Gelos ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet modifier la stratégie de vote des habitants de Gelos.