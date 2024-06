Résultat des législatives à Gœrsdorf : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Gœrsdorf, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 054 habitants répartis dans 496 logements, ce bourg présente une densité de 82 habitants par km². Ses 38 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 305 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (79,23%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 434,35 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Gœrsdorf, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Election à Gœrsdorf : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

L'un des critères importants des élections législatives sera sans nul doute le taux d'abstention à Gœrsdorf (67360). Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,94% au premier tour. Au second tour, 52,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Gœrsdorf pour les élections législatives ? En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 855 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,35% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,94% au premier tour.