Résultat des législatives à Golfech : l'élection 2024 en direct

16:31 - Un énorme 56,3% pour le RN à Golfech le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. 56,3% des voix se sont en effet portées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Golfech, face à Léon Deffontaines à 7,2% et Marion Maréchal à 5,66%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 219 habitants de Golfech passés par les bureaux de vote.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Golfech en 2022 ? Performance notable : le RN avait récolté au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Golfech que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 40,44% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 20,14% et 12,8%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 70,96% contre 29,04%).

12:32 - Quel score pour le RN ce dimanche à Golfech ? Regarder le dernier scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Même si cette méthode ne peut anticiper avec fiabilité le résultat… Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Golfech. On retrouvait en effet Marine Hamelet en tête au premier tour, avec 43,33% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 70,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 29,35%.

11:02 - Comment la composition démographique de Golfech façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Golfech peut-elle influencer les résultats des législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 20,43% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 4,94% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 376 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,96%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,53%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Golfech mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,56% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Golfech L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. A l'occasion des européennes de début juin, 59,04% des personnes en capacité de participer à une élection à Golfech avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 53,97% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 52,08% au premier tour et seulement 50,14% au second tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 722 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 81,58% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 82,69% au premier tour, ce qui représentait 597 personnes.