Résultat des législatives à Gonneville-Le Theil : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini première avec 29,83% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Gonneville-Le Theil. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,27%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 5,42% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 50,6%, devant Emmanuel Macron à 49,4%.

Le RN ratait complètement la première marche à Gonneville-Le Theil il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 23,92% au premier tour, contre 31,29% pour Sonia Krimi (Ensemble !), Gonneville-Le Theil faisant partie de la 4ème circonscription de la Manche. Sur la commune de Gonneville-Le Theil, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au cours du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Gonneville-Le Theil : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Gonneville-Le Theil comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 668 logements pour 1 508 habitants, la densité de la ville est de 102 hab par km². Avec 49 entreprises, Gonneville-Le Theil offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,77%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 46,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 357,73 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Gonneville-Le Theil, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.