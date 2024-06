Résultat des législatives à Gorze : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Gorze lors de l'élection présidentielle

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Gorze à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 32,82% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,14% et 21,17% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 6,8% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la commune avec 53,28%, devant Emmanuel Macron à 46,72%.