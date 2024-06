Résultat des législatives à Goult : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Goult le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être bien plus rapproché du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 31,27% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Goult, devant Valérie Hayer à 19,85% et Raphaël Glucksmann à 14,79%. Le RN s'est imposé avec 167 votants de Goult.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Goult au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Goult lors du premier tour de la présidentielle avec 32,77%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,4%. Goult n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,75% et 8,23% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 40,55% contre 59,45%.

12:32 - Quel verdict à Goult pour Ensemble aux élections législatives ? Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Goult, comptant 15,52%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 27,62% des voix. Goult se tournera d'ailleurs encore vers Jean-François Lovisolo au second tour, finalement à la première place localement avec 61,09%.

11:02 - Goult : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Goult, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 080 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 164 entreprises, Goult offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,26% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 27,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 54,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 282,37 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Goult, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Goult : la mobilisation des électeurs aux élections législatives Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 62,51% des personnes aptes à participer à une élection à Goult avaient participé à l'élection, contre une participation de 59,05% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,66% au premier tour et seulement 55,97% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 888 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,29% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,38% au second tour, c'est-à-dire 696 personnes.