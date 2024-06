En direct

19:40 - Sur quel candidat vont converger les 16,79% de la Nupes à Gouzon ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 7,27% à Gouzon. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 2,88% de Manon Aubry (LFI), les 2,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,58% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 13% sur place. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Gouzon, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 16,79% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 21 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Gouzon Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 21 points à Gouzon entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 28% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Gouzon il y a trois semaines Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. C'est en effet la liste portée par Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Gouzon, avec 49,55% des suffrages devant celle de François-Xavier Bellamy avec 10,91%, suivie par Valérie Hayer avec 9,85%.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle en 2022 à Gouzon ? Marine Le Pen a frappé les esprits à Gouzon pendant la dernière présidentielle avec un score de 30,74% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,25% et 14,12% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 12,98% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 55,76%, devant Emmanuel Macron à 44,24%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Gouzon ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Gouzon, le RN se plaçait à la deuxième place, 20,06% des votants étant convaincus par son binôme, contre 39,26% pour Jean Auclair (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme LREM avec 50,56%. C'est ainsi Jean-Baptiste Moreau (LREM) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Le poids démographique et économique de Gouzon aux législatives Dans les rues de Gouzon, le scrutin est en cours. Dotée de 1 001 logements pour 1 560 habitants, la densité de la commune est de 31 hab/km². Avec 137 entreprises, Gouzon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 12,82% des résidents sont des enfants, et 36,54% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,98% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 576,45 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Gouzon, les problématiques locales se joignent aux défis français.

09:32 - Gouzon : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés des élections législatives à Gouzon. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 277 personnes en âge de voter dans la commune, 77,95% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 77,06% au premier tour, soit 984 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,41% au premier tour et seulement 51,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Gouzon cette année ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Gouzon.