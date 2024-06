En direct

19:37 - Un résultat aux législatives entre 27% et 30% à Grainville-sur-Odon pour le Nouveau Front populaire ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Grainville-sur-Odon, le binôme Nupes avait en effet glané 30,21% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 14,84% à Grainville-sur-Odon début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 5,48% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,2% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 27% cette fois.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le RN à Grainville-sur-Odon Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN termine à près de 27% voire plus à Grainville-sur-Odon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,39% pour le Rassemblement national à Grainville-sur-Odon début juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Grainville-sur-Odon, à 35,39%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 16,44% et Raphaël Glucksmann à 14,84%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Grainville-sur-Odon ? Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Grainville-sur-Odon lors du premier tour de la présidentielle avec 34,37%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,48%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,65% et 4,42% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 39,97% contre 60,03%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité au premier tour à Grainville-sur-Odon ? Au niveau local, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très scruté. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Grainville-sur-Odon, récoltant 19,01% des votes sur place, contre 32,55% pour Fabrice Le Vigoureux (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV (51,88% contre 48,12% pour le RN). Mais c'est Emma Fourreau (LFI-PS-PC-EELV) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Grainville-sur-Odon Devant le bureau de vote de Grainville-sur-Odon, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 050 habitants répartis dans 387 logements, ce village présente une densité de 193 habitants/km². L'existence de 40 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (93,28%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,47% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 46,51% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 583,97 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, à Grainville-sur-Odon, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Grainville-sur-Odon ? L'étude des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les élections européennes de début juin, 45,27% des électeurs de Grainville-sur-Odon (Calvados) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 46,09% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,9% au premier tour et seulement 52,26% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Grainville-sur-Odon ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.