Résultat des législatives 2024 à Tourville-sur-Odon (14210) – 2e tour [PUBLIE]

Avec 28,06% des voix au niveau de l'Hexagone pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN ce soir. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Tourville-sur-Odon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 31,47% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 35,65% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 57,91% à l'époque.

Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections législatives. Si on s'en tient à la progression du RN qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages conquis par la formation politique à Tourville-sur-Odon s'élève par ailleurs à 13 points sur la même période (de 12,87% en 2022 à 25,42% le 30 juin dernier). Suffisant pour prévoir un ancrage solide du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est logiquement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Les législatives il y a deux ans à Tourville-sur-Odon bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Nupes qui obtiendront 35,65% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 6ème circonscription du Calvados. Tourville-sur-Odon optera d'ailleurs encore pour Noé Gauchard au second tour, finalement en tête localement avec 57,91%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,09%.

20:05 - Le Front populaire s'en sort bien aux législatives 2024 à Tourville-sur-Odon

Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Tourville-sur-Odon ont préféré Noé Gauchard (Nouveau Front populaire), à qui ils ont accordé 31,47% des bulletins de vote. Elisabeth Borne (Ensemble !) et Nicolas Calbrix (Rassemblement National) suivaient en ramassant respectivement 29,2% et 25,42% des électeurs dans la ville. C'est en revanche Nicolas Calbrix qui devançait ses adversaires, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 36,26% devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.