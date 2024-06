Résultat des législatives à Grambois : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Il y a quelques semaines en effet, à Grambois, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 33,57% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,88% et Raphaël Glucksmann à 10,95%. Ce qui correspond à 187 bulletins dans la ville.

14:32 - 27,62% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Grambois

La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. La commune de Grambois avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite s'imposait avec 27,62% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,22% et 18,66% des voix. Grambois n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 8,45% des voix. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également la patronne du Rassemblement national qui gagnait à Grambois avec 51,71%, devant Emmanuel Macron à 48,29%.