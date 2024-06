Résultat des législatives à Granville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Granville ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en rassembler une portion. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Granville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,21% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 19,68% à Granville pour les élections continentales. Mais on peut en revanche remonter ce score à 31% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (5,43%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,97%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,67%).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Granville ? Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… L'étiquette RN pourrait s'approcher de 20% à Granville lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Granville il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Granville, avec 21,99% des suffrages, soit 1242 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 21,81%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,68%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Granville lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 16,39%, c'est un score trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Granville au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,35% et 18,33% des suffrages. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,29% contre 70,71%.

12:32 - Quel verdict à Granville pour Ensemble ce soir ? Le score obtenu par le RN sera très commenté pour cette élection législative 2024, à l'échelle locale. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Granville, cumulant 11% des voix sur place, contre 44,23% pour Bertrand Sorre (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM (64,60% contre 35,40% pour le RN). Bertrand Sorre conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Granville : un éclairage démographique A mi-chemin des élections législatives, Granville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 581 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 201 entreprises, Granville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 25% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 42,78% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 220 résidents étrangers, représentant 1,75% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2129,23 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,65%, annonçant une situation économique précaire. Pour conclure, à Granville, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Granville : quel sera le taux d'abstention ? À Granville (50400), l'abstention sera l'une des clés du scrutin législatif 2024. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à faire augmenter le pourcentage de participation à Granville. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,26% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 71,77% au premier tour, ce qui représentait 7 340 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,11% au premier tour et seulement 49,69% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Granville pour les législatives 2024 ? Quel député succédera à Bertrand Sorre dans la 2ème circonscription de la Manche ?