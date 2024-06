Résultat des législatives à Grez-Neuville : l'élection 2024 en direct

15:36 - 38,09% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Grez-Neuville

C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen restait largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 16,63% contre 38,09% pour Emmanuel Macron et 19,89% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin ne sera pas plus favorable à la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,85% contre 30,15% pour Le Pen.