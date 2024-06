Résultat des législatives à Grigny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Grigny, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Grigny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 52,67% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 61% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 6,03% à Grigny. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 44,05% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,21% de Marie Toussaint (EELV) et les 10,25% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 62% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Grigny Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'on a observé environ 8 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Grigny semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:31 - Grigny pas vraiment en phase avec la France lors des européennes Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. La liste de Jordan Bardella n'a terminé que deuxième en effet aux élections européennes il y a quelques jours à Grigny. La liste de Manon Aubry a confisqué la première place avec 44,05%, contre 15,57% pour le RN.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Grigny en 2022 ? Avec 11,16%, c'est un score trop étriqué qu'avait obtenu Marine Le Pen à Grigny au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 56,76% et 16,81% des suffrages. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour avec 29,24% contre 70,76%.

12:32 - Antoine Léaument (Nupes) en tête lors des législatives 2022 à Grigny Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces élections des députés 2024, localement, comme dans le reste de la France. Au premier tour des législatives 2022, Grigny, couverte par la 10ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 52,67%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 10,91%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Nupes avec 27,79% contre 72,21% pour les vainqueurs. Antoine Léaument remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Grigny A mi-chemin des élections législatives, Grigny fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27 257 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 979 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 49% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,46% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 9 400 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1806,09 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,7%, synonyme d'une situation économique fragile. À Grigny, où la jeunesse représente 49% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Grigny Comment votent habituellement les citoyens de cette agglomération ? Au moment des dernières élections européennes, 30,69% des personnes aptes à participer à une élection à Grigny s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 32,29% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 29,14% au premier tour. Au deuxième tour, 30,23% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Grigny cette année ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 62,01% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 51,55% au second tour, ce qui représentait 5 648 personnes.