14:25 - Analyse démographique des législatives à Gumbrechtshoffen

Devant le bureau de vote de Gumbrechtshoffen, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 128 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 53 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (85,66%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 42,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 36,81% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 856,35 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Gumbrechtshoffen manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.