Résultat des législatives à Gy : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement l'élection suprême qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Gy avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La figure du Rassemblement national prenait les devants avec 32,61% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,11% et 15,68% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,49% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat de Marine Le Pen au second tour face à Macron avec 53,79%.

11:02 - Les enjeux locaux de Gy : tour d'horizon démographique

Comment les électeurs de Gy peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 17,1% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 29,82% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (72,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 373 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,58%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,11%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Gy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,81% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.