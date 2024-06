Résultat des législatives à Haguenau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Haguenau à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 16,38% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 10,04% à Haguenau pour les élections continentales. Mais ce sont 20% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,74%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,15%) ou encore de Léon Deffontaine (0,77%).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Haguenau Que peut-on déduire de cette avalanche de données ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Haguenau entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 28% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Haguenau début juin Cet équilibre politique a déjà volé en éclat. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Haguenau, à 34,99%, soit 4064 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 17,93% et Raphaël Glucksmann à 10,04%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Haguenau lors de la présidentielle 2022 La présidentielle est incontestablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Haguenau avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,65%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 31,39% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,67% et 7,46% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,35% contre 56,65%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Regarder le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Haguenau, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 20,85% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 29,65% pour Vincent Thiebaut (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 60,80%. Vincent Thiebaut remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Haguenau A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Haguenau émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 35 715 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 026 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 14,96% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,58% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Haguenau accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 448 résidents étrangers, soit 6,91% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,66%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 382 € par an. En somme, Haguenau incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Haguenau ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, lors des européennes, le taux de participation représentait 48,77% des votants de Haguenau, contre un taux de participation de 47,13% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,6% au premier tour. Au deuxième tour, 38,71% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,49% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 70,86% au second tour, ce qui représentait 16 938 personnes.