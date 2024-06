Résultat des législatives à Hangest-en-Santerre : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un 55,34% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Hangest-en-Santerre le 9 juin dernier Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui arrive désormais. Dans le détail, 233 électeurs d'Hangest-en-Santerre ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a cumulé ainsi 55,34% des voix devant Valérie Hayer à 12,59% et François-Xavier Bellamy à 7,6%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Hangest-en-Santerre lors de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate du parti frontiste glanait 43,53% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,89% et 10,76% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,71% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 60,84%, devant Emmanuel Macron à 39,16%.

12:32 - Quel verdict à Hangest-en-Santerre pour le RN ce dimanche ? Le score du RN sera le grand sujet localement pour cette élection. Le RN arrivait en pôle position à Hangest-en-Santerre lors des législatives de 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Somme, c'est Jean-Philippe Tanguy qui s'imposait au premier tour avec 37,14%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 58,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,52%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Hangest-en-Santerre Quel portrait faire d'Hangest-en-Santerre, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 020 habitants répartis dans 470 logements, ce village présente une densité de 68 hab par km². L'existence de 54 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (79,79%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 29,93% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 53,44% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 347,83 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Ainsi, Hangest-en-Santerre incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Hangest-en-Santerre : les leçons des précédentes élections À Hangest-en-Santerre (80134), la participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les études montrent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 80,33% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,53% au premier tour, soit 618 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,59% au premier tour. Au second tour, 46,27% des votants ont exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Jean-Philippe Tanguy dans la 4ème circonscription de la Somme ?