19:48 - Les supporters de la gauche unie très suivis Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Hardricourt, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,92% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote ? Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 14,15% à Hardricourt. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Hardricourt avant les législatives Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'étiquette RN devrait se trouver pas loin de 30% à Hardricourt lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les élections du 9 juin se confirme localement. Le RN est même crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Hardricourt dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Hardricourt. L'extrême droite a attiré 26% des suffrages, contre Raphaël Glucksmann à 14,15% et Manon Aubry à 13,91%.

14:32 - Hardricourt avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est probablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Avec 21,1%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Hardricourt au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,07% et 25,08% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 62,19% contre 37,81% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette législative 2024. Le RN ratait complètement la première marche à Hardricourt il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 18,55% au premier tour, contre 31,11% pour Nadia Hai (Ensemble !), Hardricourt votant pour la 7ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche (53,08% contre 46,92% pour le RN). Nadia Hai conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Hardricourt Dans la commune d'Hardricourt, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,71% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2609,68 euros par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 751 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,86% et d'une population étrangère de 8,28% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Hardricourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,89% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Hardricourt : quel était le pourcentage d'abstention aux législatives ? L'une des clés de ces élections législatives sera l'ampleur de la participation à Hardricourt (78250). Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,99% au premier tour et seulement 45,02% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 559 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,23% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 70,83% au deuxième tour, soit 1 105 personnes.