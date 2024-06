En direct

19:39 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Hauteville-lès-Dijon scruté La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une portion. La liste Glucksmann avait cumulé 16,78% à Hauteville-lès-Dijon pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Hauteville-lès-Dijon, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 14,45% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Hauteville-lès-Dijon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà gagné 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit tout proche des 20% voire plus à Hauteville-lès-Dijon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Hauteville-lès-Dijon le 9 juin Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme d'autant plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Hauteville-lès-Dijon, avec 29,76% des votes devant celle de Valérie Hayer avec 20,59%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 16,78%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Hauteville-lès-Dijon au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,01% contre 42,08% pour Emmanuel Macron. Hauteville-lès-Dijon n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,17% et 8,37% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 31,78% contre 68,22%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Il y a deux ans, lors des législatives à Hauteville-lès-Dijon, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 16,54% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 41,44% pour Didier Martin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 71,40%. Didier Martin conservait donc son avance sur place.

11:02 - Hauteville-lès-Dijon : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune d'Hauteville-lès-Dijon, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 135 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,48%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,38%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,93%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,97%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,0%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Hauteville-lès-Dijon, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Hauteville-lès-Dijon Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 238 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 924 personnes en âge de voter à Hauteville-lès-Dijon, 36,69% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 41,49% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,45% au premier tour. Au deuxième tour, 49,03% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Hauteville-lès-Dijon cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,28% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,6% au second tour.