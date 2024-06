Résultat des législatives à Hérouville-Saint-Clair : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Hérouville-Saint-Clair, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une partie. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 20,74% à Hérouville-Saint-Clair. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 48% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives en 2022, à Hérouville-Saint-Clair, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé également 48,27% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Hérouville-Saint-Clair ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si dans tout le pays, les sondages dessinent une progression du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 par rapport à son score des précédentes législatives (ce qui propulserait théoriquement le parti de Jordan Bardella à 26% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - La particularité Hérouville-Saint-Clair lors des élections européennes 2024 Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à observer de près. Un véritable séisme… Même si toutes les villes ne sont pas touchées de la même façon. À Hérouville-Saint-Clair, les dernières élections européennes donnaient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 20,74% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Manon Aubry avec 20,45%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 19,68%.

14:32 - Hérouville-Saint-Clair avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle Dans les bureaux de vote d'Hérouville-Saint-Clair, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 16,01%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 36,91% et 25,46% des bulletins exprimés. Le deuxième tour laissera sur le carreau la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 70,02% contre 29,98% pour Le Pen.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Hérouville-Saint-Clair ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés au niveau local. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville d'Hérouville-Saint-Clair, grappillant 11,63% des votes sur place, contre 48,27% pour Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (64,63% contre 35,37% pour le RN). Arthur Delaporte conservait donc son avance sur place.

11:02 - Hérouville-Saint-Clair : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville d'Hérouville-Saint-Clair, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Le taux de chômage à 20,05% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 44,35% de population active et une densité de population de 2110 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1989,77 € par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,16% et d'une population étrangère de 8,98% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 10,61% à Hérouville-Saint-Clair, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Hérouville-Saint-Clair : les tendances À Hérouville-Saint-Clair, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,92% au premier tour et seulement 51,03% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Hérouville-Saint-Clair ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 24,87% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 27,63% au deuxième tour. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national pourraient potentiellement faire augmenter la participation à Hérouville-Saint-Clair.