Résultat des législatives à Houilles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les 34,24% de la gauche unie font envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 18,22% à Houilles le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 42% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Houilles, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 34,24% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (24,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,32% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité par les sondeurs ?

18:42 - Le Rassemblement national à Houilles, un favori aux législatives ? Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national lors des dernières élections européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national a toutes les chances de se situer à près de 20% à Houilles. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par le mouvement dans la localité en 5 ans : un bond de 5 points qui peut toujours monter.

15:31 - Houilles à contre-courant lors des européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Houilles, en effet, était composé de la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,22% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Valérie Hayer avec 18,18% et Jordan Bardella avec 17,45%.

14:32 - 35,27% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Houilles L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Emmanuel Macron avec 35,27% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,89% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Houilles. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 12,23% des suffrages. Et La cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 24,1% contre 75,9%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Houilles ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,73% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Yvelines, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 36,76% des voix. Au second tour, c'est encore Marie Lebec qui remportera le plus de votes, avec 54,67% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Houilles Dans la ville d'Houilles, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,24% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec 52,44% de population active et une densité de population de 7219 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 39,54%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,67% et d'une population immigrée de 15,52% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,18%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Houilles, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Houilles : l'abstention en question L'observation des dernières consultations démocratiques permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 43,76% des électeurs d'Houilles (Yvelines) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,3% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,84% au premier tour et seulement 48,54% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Houilles cette année ? Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,25% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 21,78% au premier tour.