19:51 - La gauche aussi dans le match à Igny pour ces élections législatives ? Une autre source de doute de ces législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Igny, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,3% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 16,32% à Igny pour les élections continentales. Mais ce sont 36% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (11,58%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,63%) ou encore de Léon Deffontaine (2,02%).

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Igny en 5 ans Que tirer de cette masse de chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 17% voire plus à Igny ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un cas particulier pour Igny lors des élections européennes 2024 Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à analyser de près. Un bouleversement inédit… Même si toutes les communes ne sont pas touchées au même niveau. Avec un résultat de 19,04% en effet, Jordan Bardella a été distancé au cours des européennes 2024 à Igny par la liste emmenée par Valérie Hayer avec 20,36% des bulletins.

14:32 - Igny avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives à Igny que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait engrangé 13,23% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,26%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 22,38% et Marine Le Pen avec 13,23%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,48% contre 74,52%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Les législatives 2022 à Igny ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 9,83% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de l'Essonne, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle cumuleront 40,14% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (58,47% contre 41,53% pour le RN). Amélie de Montchalin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Igny et leurs implications électorales Dans la ville d'Igny, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 2626 habitants/km² et un taux de chômage de 7,36%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 41,86%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,76% et d'une population immigrée de 9,87% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,14% à Igny, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Participation à Igny : les leçons des précédentes élections La participation sera l'une des grandes inconnues des législatives 2024 à Igny (91430). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,11% au premier tour et seulement 54,28% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Igny ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 749 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 75,11% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,48% au premier tour, soit 6 159 personnes.