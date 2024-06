En direct

19:49 - À Ingrandes-Le Fresne sur Loire, qui va prendre avantage des 32,33% de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,33% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 17,2% à Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 35% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Ingrandes-Le Fresne sur Loire en 5 ans Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Ingrandes-Le Fresne sur Loire au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est notable. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des européennes à Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Le mouvement a séduit 24,61% des votes, soit 302 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 17,2% et Valérie Hayer à 16,63%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Ingrandes-Le Fresne sur Loire lors de l'élection présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 20,19%, c'est un score trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ingrandes-Le Fresne sur Loire au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,81% et 24,28% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,61% devant Marine Le Pen (34,39%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Ingrandes-Le Fresne sur Loire ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire en 2022, lors des élections du Parlement, avec 15,75% au premier tour, contre 32,33% pour Tassadit Amghar (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Ingrandes-Le Fresne sur Loire votant pour la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche avec 48,70% contre 51,30% pour les vainqueurs. C'est en revanche Nicole Dubre Chirat (La République en Marche) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Comment la composition démographique d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Ingrandes-Le Fresne sur Loire comme partout en France. Avec ses 2 680 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 171 entreprises, Ingrandes-Le Fresne sur Loire se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,63%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,1%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 26 193 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Ingrandes-Le Fresne sur Loire : scrutin en cours Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Lors des dernières élections européennes, 2 439 personnes en capacité de participer à une élection à Ingrandes-Le Fresne sur Loire avaient pris part à l'élection (soit 51,99%), à comparer avec une participation de 53,87% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,76% au premier tour. Au deuxième tour, 47,22% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Ingrandes-Le Fresne sur Loire ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.