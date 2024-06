Résultat des législatives à Isles-lès-Villenoy : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un avantage de Bardella à Isles-lès-Villenoy début juin Les résultats de ce 30 juin seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Isles-lès-Villenoy, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, s'est imposée, avec 44,6% des voix face à Manon Aubry à 10,23% et Valérie Hayer à 8,24%. Ce sont alors 157 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Isles-lès-Villenoy lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,91% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Isles-lès-Villenoy. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,59% et Emmanuel Macron troisième avec 19,67%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 9,46% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 51,74%, devant Emmanuel Macron à 48,26%.

12:32 - Quel score à Isles-lès-Villenoy pour le RN ce dimanche soir ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Isles-lès-Villenoy. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne, c'est Béatrice Roullaud qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 29,62%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 53,14%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,86%.

11:02 - Élections à Isles-lès-Villenoy : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Isles-lès-Villenoy mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Dans la localité, 42% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,79% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 355 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,28% et d'une population immigrée de 16,42% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Isles-lès-Villenoy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,04% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Participation à Isles-lès-Villenoy : les leçons des précédentes élections Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Isles-lès-Villenoy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,83% au premier tour et seulement 52,49% au deuxième tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,97% au premier tour.