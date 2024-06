Résultat des législatives à Issoudun : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 26% et 29% à Issoudun lors de ces législatives La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Issoudun, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,43% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 16,86% à Issoudun début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 29% sur place.

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Issoudun Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques grandes directions apparaissent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Issoudun entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 29% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Issoudun début juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 36,66% des votes se sont en effet portés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Issoudun, devant Raphaël Glucksmann à 16,86% et Valérie Hayer à 13,53%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 1346 électeurs d'Issoudun.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Issoudun lors de l'élection présidentielle La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen s'imposait avec 27,13% au 1er round contre 25,13% pour Emmanuel Macron et 21,19% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Issoudun n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,48% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,75% contre 53,25%.

12:32 - À Issoudun, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Regarder le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Issoudun il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 21,54% au premier tour, contre 26,43% pour Aymeric Compain (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Issoudun votant pour la 2ème circonscription de l'Indre. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Dynamique électorale à Issoudun : une analyse socio-démographique A mi-chemin des élections législatives, Issoudun fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 992 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 569 entreprises, Issoudun permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (33,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Issoudun forme une communauté diversifiée, avec ses 540 résidents étrangers, soit 4,77% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,54%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2122,85 euros par mois. À Issoudun, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Issoudun : les tendances À Issoudun (36100), le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères importants des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,8% au premier tour et seulement 39,93% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 8 528 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 66,1% étaient allés voter. Le taux de participation était de 65,77% au second tour, c'est-à-dire 5 605 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?