Résultat des législatives à Joudreville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Joudreville lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen s'était illustrée à Joudreville au cours de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 38,45% des voix dès le premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 22,92% et 15,34% des voix. Fabien Roussel devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 7,2% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 69,34%, devant Emmanuel Macron à 30,66%.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Joudreville ? Il y a deux ans, lors des législatives à Joudreville, le RN se plaçait à la deuxième place, 31,45% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 37,81% pour Martine Etienne (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 70,14%. Martine Etienne remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Joudreville : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Joudreville comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 554 logements pour 1 114 habitants, la densité de la ville est de 207 hab/km². Ses 24 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 305 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 17,84% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,3% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,05% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 40,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 395,65 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Joudreville incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Joudreville : quel était le taux d'abstention aux précédentes législatives ? Ce 30 juin, lors des élections législatives à Joudreville (54490), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,96% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 29,27% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,54% au premier tour et seulement 66,31% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le quotidien des Français sont de nature à inciter les habitants de Joudreville à s'intéresser plus fortement au scrutin.