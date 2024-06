En direct

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,81% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 7,61% à Bouligny. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (6,9%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (2,25%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (11,13%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 26% sur place.

L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Bouligny entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 40% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le constat qui s'est imposé lors des élections bien plus récemment encore est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date semble donc aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Bouligny, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, récoltant 49,86% des votes contre Léon Deffontaines à 11,13% et Valérie Hayer à 8,03%. Ce qui correspond à 354 votes dans la ville.

La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Marine Le Pen s'était illustrée à Bouligny pendant la présidentielle avec pas moins de 40,16% des voix dès le premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 21% et 18,81% des voix. Fabien Roussel prenait la quatrième place avec seulement 5,16% des suffrages. Au 2e tour, c'est encore Marine Le Pen qui l'emportait avec 62,02%, devant Emmanuel Macron à 37,98%.

Le résultat du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection 2024. Le Rassemblement national réalisait un excellent démarrage à Bouligny au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Florence Goulet devant ses concurrents au premier tour, avec 30,91% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Meuse. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 58,17%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,83%.

Quel portrait faire de Bouligny, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 435 habitants répartis dans 1 357 logements, cette localité présente une densité de 238 hab/km². Avec 81 entreprises, Bouligny offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,47% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,95% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 080 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 17,23%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Bouligny, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France.

Le taux d'abstention constituera indéniablement un critère clé des législatives 2024 à Bouligny. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,25% au premier tour et seulement 33,45% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bouligny ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 67,07% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 66,42% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 155 personnes.