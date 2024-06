En direct

La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Jouy pour ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Jouy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,86% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,39% pour Yannick Jadot, 2,74% pour Fabien Roussel et 2,99% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 15,13% à Jouy. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 27% sur place.

Jusqu'où peut aller le Rassemblement lors des législatives à Jouy ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN devrait se stabiliser à 30% à Jouy lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

Un 28,91% dans la moyenne nationale pour Bardella à Jouy il y a trois semaines Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Jouy, avec 28,91% des voix exprimées devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,13%, suivie par Valérie Hayer avec 12,79%.

Jouy avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Jouy lors du premier tour de la présidentielle avec 27,54%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,38%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,97% et 6,42% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 44,64% contre 55,36%.

Une majorité encore favorite ce dimanche ? Il y a deux ans, lors des législatives à Jouy, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 22,06% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 24,73% pour Guillaume Kasbarian (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (60,84%). Guillaume Kasbarian conservait donc son avance sur place.

Analyse démographique des élections législatives à Jouy Les facteurs démographiques et socio-économiques de Jouy mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,78%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,98%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 766 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,00%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,17%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Jouy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

Les prévisions de la participation aux élections législatives à Jouy Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Début juin, pendant les élections européennes, 47,08% des inscrits sur les listes électorales de Jouy avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 46,33% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,84% au premier tour. Au second tour, 51,9% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Jouy cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017.