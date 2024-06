Résultat des législatives à Jury : l'élection 2024 en direct

15:36 - 28,69% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Jury

La communauté électorale de Jury avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022. La patronne du RN prenait une avance notable avec 28,69% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,85% et 19,41% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 6,33% des suffrages pour sa part. Avec 45,85%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,15%.