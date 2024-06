Résultat des législatives à Jussey : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme logique au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes 2024 à Jussey. L'extrême droite a cumulé 45,35% des suffrages, face à Valérie Hayer à 10,63% et François-Xavier Bellamy à 10,25%.

L'élection suprême est probablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,5% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Jussey. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,25%. Jussey n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,42% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 57%, devant Emmanuel Macron à 43%.

Lors des dernières législatives à Jussey, le RN finissait à la deuxième place, 29,68% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 30,06% pour Dimitri Doussot (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il cumulait pourtant 56,51% des voix, devant les candidats Ensemble ! (43,49%). C'est ainsi Antoine Villedieu chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les enjeux locaux de Jussey : tour d'horizon démographique

Dans les rues de Jussey, les élections sont en cours. Dotée de 1 088 logements pour 1 542 habitants, la densité de la commune est de 49 habitants par km². Ses 114 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (45,22%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 35,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 30,14% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 965,30 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En somme, à Jussey, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.