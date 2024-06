Résultat des législatives à l'Absie : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à l'Absie Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est révélateur. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à l'Absie, avec 37,58% des électeurs (121 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 19,88%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,11%.

14:32 - L'Absie avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à l'Absie lors du premier tour de la présidentielle avec 32,85%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,59%. L'Absie n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 14,05% et 8,06% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 40,99% contre 59,01%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche à l'Absie ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu à l'Absie il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,86% au premier tour, contre 37,01% pour Jean-Marie Fiévet (LREM), L'Absie faisant partie de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Jean-Marie Fiévet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - L'Absie : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la ville de l'Absie, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 16,62% et une densité de population de 72 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (67,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 320 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,08% et d'une population étrangère de 9,04% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à l'Absie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,73% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à l'Absie : quelles tendances ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à l'Absie (79240) ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,33% au premier tour et seulement 43,28% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à l'Absie ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 70,9% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 72,03% au deuxième tour, ce qui représentait 510 personnes.