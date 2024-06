En direct

19:43 - Un électorat de gauche évalué entre 12% et 15% à l'Hôpital-le-Grand pour ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 7,62% à l'Hôpital-le-Grand pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 12% sur place. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à l'Hôpital-le-Grand, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 15,38% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 21 points à l'Hôpital-le-Grand Que peut-on retenir de cette masse de données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 21 points à l'Hôpital-le-Grand entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance du RN à l'Hôpital-le-Grand il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à l'Hôpital-le-Grand, avec 56,73%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 7,62% et François-Xavier Bellamy à 7,17%.

14:32 - L'Hôpital-le-Grand avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. La ville de l'Hôpital-le-Grand avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La numéro 1 du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 39,75% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,28% et 10,95% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,76% des voix. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 58,49%, devant Emmanuel Macron à 41,51%.

12:32 - Quel score pour le RN ce soir à l'Hôpital-le-Grand ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Même si ce précédent ne garantit rien… Les législatives 2022 avaient donné un bon départ pour le Rassemblement national à l'Hôpital-le-Grand. C'est en effet Grégoire Granger qui se plaçait en tête au premier tour avec 33,90% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Loire. Jean-Pierre Taite (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 64,23%.

11:02 - Analyse démographique des législatives à l'Hôpital-le-Grand Quel portrait faire de l'Hôpital-le-Grand, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 092 habitants répartis dans 411 logements, ce village présente une densité de 79 habitants/km². Avec 56 entreprises, L'Hôpital-le-Grand se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 24,37% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,13% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 53,44% des ménages sont composées de couples avec enfants. À l'Hôpital-le-Grand, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - L'abstention aux législatives à l'Hôpital-le-Grand L'observation des résultats des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,83% dans la commune de l'Hôpital-le-Grand. L'abstention était de 53,83% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,75% au premier tour et seulement 61,98% au deuxième tour. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 16,48% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,58% au second tour.