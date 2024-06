En direct

À l'Huisserie, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, devrait en séduire une part. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à l'Huisserie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,69% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,44% pour Yannick Jadot, 2,06% pour Fabien Roussel et 3,24% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 17,61% à l'Huisserie. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 30% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à l'Huisserie Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée importante. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

L'Huisserie pas vraiment en phase avec la France lors des élections européennes Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est historique. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Lors des élections du Parlement européen en effet, la liste du Rassemblement national réunissait 23,36% des suffrages à l'Huisserie et n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui arrivait en première place avec 26,77%.

Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à l'Huisserie lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 15,84%, c'est un résultat trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à l'Huisserie au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 41,69% et 17,02% des voix. Et La patronne du RN échouait aussi au second tour avec 25,32% contre 74,68%.

Des législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Les élections législatives 2022 à l'Huisserie ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,26% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Mayenne, alors que les candidats La République en Marche réuniront 32,69% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (58,11% contre 41,89% pour le RN). Géraldine Bannier remportait donc cette élection sur place.

L'Huisserie : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de l'Huisserie mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,2% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,91%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 814 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,78%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à l'Huisserie mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

Leçons à tirer de l'abstention aux dernières législatives à l'Huisserie L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 3 697 personnes en capacité de voter à l'Huisserie s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,77%), contre une participation de 54,28% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,43% au premier tour et seulement 49,01% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017.