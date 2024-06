En direct

19:51 - À l'Isle-d'Espagnac, quel candidat vont plébisciter les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est électoralement incertain. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait glané 15,02% à l'Isle-d'Espagnac pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 32% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,85%), de l'EELV Marie Toussaint (5,07%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,37%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à l'Isle-d'Espagnac, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 24,68% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à l'Isle-d'Espagnac Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à l'Isle-d'Espagnac entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 26% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à l'Isle-d'Espagnac le 9 juin dernier Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits ce 30 juin. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à l'Isle-d'Espagnac, avec 29,46% des suffrages (604 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 15,02%, et Valérie Hayer avec 14,54%.

14:32 - L'Isle-d'Espagnac avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'Isle-d'Espagnac avait opté pour Marine Le Pen à 21,51% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec 29,87% et 21,85% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 61,08% devant Marine Le Pen (38,92%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu au niveau local pour ces législatives 2024. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de l'Isle-d'Espagnac, récoltant 18,35% des votes sur place, contre 32,56% pour Thomas Mesnier (La République en Marche). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

11:02 - L'Isle-d'Espagnac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de l'Isle-d'Espagnac, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 15,39% des résidents sont des enfants, et 31,01% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2135,87 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 977 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,22%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (10,52%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à l'Isle-d'Espagnac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,33% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à l'Isle-d'Espagnac Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Début juin, au moment des européennes, parmi les 3 744 inscrits sur les listes électorales à l'Isle-d'Espagnac, 43,14% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 48,06% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,9% au premier tour. Au second tour, 49,94% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à l'Isle-d'Espagnac cette année ? Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017.