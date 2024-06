Résultat des législatives à l'Isle-sur-la-Sorgue : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche entre 23% et 24% à l'Isle-sur-la-Sorgue pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une partie. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait cumulé 12,61% à l'Isle-sur-la-Sorgue il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 24% sur place. Lors du premier tour des législatives en 2022, à l'Isle-sur-la-Sorgue, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,04% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le RN à l'Isle-sur-la-Sorgue Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 32% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à l'Isle-sur-la-Sorgue le 9 juin ? Le résultat des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à l'Isle-sur-la-Sorgue, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 38,68% des votes devant Valérie Hayer à 12,94% et Raphaël Glucksmann à 12,61%. Dans le détail, 3108 habitants l'ont désignée dans la localité.

14:32 - L'Isle-sur-la-Sorgue avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à l'Isle-sur-la-Sorgue au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 28,1% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,89% et 19,57% des voix. L'Isle-sur-la-Sorgue n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 10,3% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,57%, devant Emmanuel Macron à 49,43%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à l'Isle-sur-la-Sorgue ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces législative 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national parvenait en première position à l'Isle-sur-la-Sorgue au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Vaucluse, c'est Bénédicte Auzanot qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 24,40%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,56%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,44%.

11:02 - Analyse socio-économique de l'Isle-sur-la-Sorgue : perspectives électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, L'Isle-sur-la-Sorgue se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 19 965 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 315 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 991 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,24%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. L'Isle-sur-la-Sorgue forme une communauté diversifiée, avec ses 986 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2366,1 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,86%, synonyme d'une situation économique tendue. En conclusion, L'Isle-sur-la-Sorgue incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur L'Isle-sur-la-Sorgue À l'Isle-sur-la-Sorgue, l'un des critères forts des élections législatives sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,18% au premier tour et seulement 44,28% au second tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,29% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 72,87% au premier tour, soit 11 554 personnes. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français serait notamment capable faire augmenter la participation à l'Isle-sur-la-Sorgue.