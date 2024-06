Résultat des législatives à la Barthe-de-Neste : l'élection 2024 en direct

14:25 - Les défis socio-économiques de la Barthe-de-Neste et leurs implications électorales

Quelle influence les habitants de la Barthe-de-Neste exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec 27% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,96%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (76,95%) met en exergue l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (15,95%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 507 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,05%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,0%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Barthe-de-Neste mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,12% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.