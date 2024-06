Résultat des législatives à la Bastide-des-Jourdans : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - La liste RN à 43,78% à la Bastide-des-Jourdans le 9 juin dernier Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme d'autant plus logique au moment du scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à la Bastide-des-Jourdans. Le mouvement a séduit 43,78% des votes, contre Valérie Hayer à 12,02% et Raphaël Glucksmann à 11,88%.

14:32 - La Bastide-des-Jourdans avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle L'élection suprême est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à la Bastide-des-Jourdans. La numéro 1 de l'ancien FN écrasait le match avec 32,65% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,16% et 13,47% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 11,22% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Macron, la patronne du RN l'avait aussi emporté avec 57,17% contre 42,83%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à la Bastide-des-Jourdans, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 29,57% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 32,20% pour Jean-François Lovisolo (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (51,38%). Jean-François Lovisolo remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - La Bastide-des-Jourdans : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à la Bastide-des-Jourdans comme partout en France. Dotée de 911 logements pour 1 686 habitants, la densité de la ville est de 52 habitants par km². Ses 133 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 30,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 144,68 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. La Bastide-des-Jourdans manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Bastide-des-Jourdans : l'abstention en question L'un des facteurs importants des élections législatives sera incontestablement le niveau d'abstention à la Bastide-des-Jourdans (84240). Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,27% au premier tour et seulement 53,12% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Bastide-des-Jourdans ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,6% dans la commune, contre un taux d'abstention de 23,12% au premier tour.