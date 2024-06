En direct

19:48 - À la Bonneville-sur-Iton, que vont décider les électeurs de la gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 13,84% à la Bonneville-sur-Iton début juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 30% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,57%), de l'EELV Marie Toussaint (4,18%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,92%). A l'occasion du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 25,7% des votes dans la localité.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à la Bonneville-sur-Iton Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 40% à la Bonneville-sur-Iton ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à la Bonneville-sur-Iton le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à la Bonneville-sur-Iton, avec 38,25% des bulletins valides (293 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 13,84%, et la liste de Manon Aubry avec 10,57%.

14:32 - La Bonneville-sur-Iton avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La cité de la Bonneville-sur-Iton avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader du parti d'extrême droite finissait avec 30,78% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,2% et 21,71% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 4,98% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,64% contre 51,36%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à la Bonneville-sur-Iton. C'est en effet Katiana Levavasseur qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 30,06% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 54,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,94%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Bonneville-sur-Iton Quelle influence les électeurs de la Bonneville-sur-Iton exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 558 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,86%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2150,84 € par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 726 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,34%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,21%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Bonneville-sur-Iton mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,7% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de la Bonneville-sur-Iton Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Au moment des européennes de début juin, le taux de participation représentait 50,41% dans la commune de la Bonneville-sur-Iton, à comparer avec une participation de 53,5% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,39% au premier tour. Au deuxième tour, 44,86% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.