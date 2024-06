Résultat des législatives à la Celle-Saint-Cloud : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 21% et 28% à la Celle-Saint-Cloud pour le Nouveau Front populaire ? Une autre question qui accompagne ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La liste Glucksmann avait glané 13,26% à la Celle-Saint-Cloud pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,28% des votes dans la commune.

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national à la Celle-Saint-Cloud lors des législatives ? Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais des éléments se distinguent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de se situer à environ 16% à la Celle-Saint-Cloud. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages également conquis par le parti dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le RN défait à la Celle-Saint-Cloud lors des élections de juin Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Avec un résultat de 16,18% en effet, Bardella a été devancé à l'occasion des européennes 2024 à la Celle-Saint-Cloud par la liste de Valérie Hayer avec 22,47% des bulletins.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à la Celle-Saint-Cloud au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. Dans la ville de la Celle-Saint-Cloud, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 9,89%, la présidente du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 39,58% et 19,65% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 76,27% devant Marine Le Pen (23,73%).

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à la Celle-Saint-Cloud Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Au premier tour des législatives 2022, La Celle-Saint-Cloud, couverte par la 3ème circonscription des Yvelines, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 38,87%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 8,14%. Au second tour, c'est encore Béatrice Piron qui va cumuler le plus de voix, avec 68,22% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Démographie et politique à la Celle-Saint-Cloud, un lien étroit En pleine campagne électorale législative, La Celle-Saint-Cloud se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 34,46% de cadres supérieurs pour 20 476 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 850 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 5 638 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,76%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 2 070 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 30,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 354,86 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, La Celle-Saint-Cloud incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives sont lancées à la Celle-Saint-Cloud : scrutin en cours Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 55,33% des inscrits sur les listes électorales de la Celle-Saint-Cloud, à comparer avec un taux de participation de 55,27% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,61% au premier tour. Au deuxième tour, 48,02% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 72,27% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,43% au premier tour, ce qui représentait 10 849 personnes.