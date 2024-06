Résultat des législatives à la Chapelle-sur-Erdre : premiers chiffres de l'élection 2024

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à la Chapelle-sur-Erdre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,44% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 10,12% pour Yannick Jadot, 2,42% pour Fabien Roussel et 2,7% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 24,73% à la Chapelle-sur-Erdre. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 7,18% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 10,14% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 43% cette fois.

Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il n'est pas impossible que le RN arrive pas loin des 20% voire plus à la Chapelle-sur-Erdre ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

L'élection suprême est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 11,85% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,94%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,98% et Marine Le Pen avec 11,85%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,16% contre 77,84%).

11:02 - Le poids démographique et économique de la Chapelle-sur-Erdre aux élections législatives

La démographie et le profil socio-économique de la Chapelle-sur-Erdre façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,52% et une densité de population de 573 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 32,18%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (11,93%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,88%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,1% à la Chapelle-sur-Erdre, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.