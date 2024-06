Résultat des législatives à la Désirade : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le 9 juin dernier, la piqure de rappel du Rassemblement national à la Désirade Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à la Désirade, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, cumulant 41,36% des votes face à Valérie Hayer à 15,71% et Raphaël Glucksmann à 10,47%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à la Désirade au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. La Désirade avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,39%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 47,69% des voix. La Désirade n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Nicolas Dupont-Aignan, avec seulement 14,23% et 2,03% des suffrages. Mais la patronne du RN s'imposera finalement au second avec 80% contre 20% pour Macron.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives 2022 à la Désirade Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de la Désirade, récoltant 25,79% des voix sur place, contre 30,19% pour Justine Benin (LREM). La Désirade se tournera en revanche vers Christian Baptiste (Divers gauche) au second tour, finalement en tête localement avec 53,64%.

11:02 - Élections législatives à la Désirade : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de la Désirade, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 11,13% d'agriculteurs pour 1 391 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 152 entreprises, La Désirade se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 13,51% des résidents sont des enfants, et 32,5% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 23,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 32,17% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 135,56 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. La Désirade incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à la Désirade pour les élections législatives Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Début juin, au moment des européennes, 12,61% des inscrits sur les listes électorales de la Désirade (Guadeloupe) avaient participé au vote. Le taux de participation était de 16,79% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 20,69% au premier tour. Au second tour, 27,39% des citoyens se sont déplacés. Pour rappel, au niveau national, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record.