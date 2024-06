En direct

19:50 - À la Ferté Macé, qui vont élire les supporters de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait cumulé 13,84% à la Ferté Macé le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à la Ferté Macé, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,06% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 10 points à la Ferté Macé Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à la Ferté Macé aux européennes Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à la Ferté Macé, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 32,72% des suffrages face à Valérie Hayer à 23,2% et Raphaël Glucksmann à 13,84%.

14:32 - 36,48% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à la Ferté Macé C'est sans doute l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La Ferté Macé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,34%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 36,48% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 16,68% et 4,82% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,86% contre 63,14%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour La Ferté Macé ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour cette élection à l'échelle locale. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de la Ferté Macé, récoltant 19,74% des votes sur place, contre 30,06% pour Chantal Jourdan (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (51,48% contre 48,52% pour le RN). Chantal Jourdan conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de la Ferté Macé : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de la Ferté Macé détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 205 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,7%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1900,83 euros par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (16,17%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,51%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Ferté Macé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 12,15% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est l'heure de voter à la Ferté Macé : la participation au cœur des préoccupations À la Ferté Macé, quelle participation aux élections législatives ? À la Ferté Macé, l'un des critères importants des élections législatives 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,95% au premier tour. Au second tour, 48,27% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à la Ferté Macé pour les législatives 2024 ? En proportion, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,21% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 72,32% au premier tour, soit 2 668 personnes.