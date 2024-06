Résultat des législatives à la Garde : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la Garde scruté La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 20,98% des bulletins dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,46% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 9,53% à la Garde. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (8,69%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,21%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,76%) le 9 juin. Soit une somme de 22% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit à la Garde en 5 ans Alors que conclure de cette masse de scores ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 40% ou plus à la Garde ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 38,46% à la Garde il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à la Garde. Le mouvement séduisait 38,46% des suffrages, soit 4100 voix, devant Valérie Hayer à 12,05% et Raphaël Glucksmann à 9,53%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à la Garde lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. L'élection suprême avait donné un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du RN terminait à 27,64% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,96% et 17,7% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 12,77% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,25%, devant Emmanuel Macron à 47,75%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection du jour. Le RN réalisait un très gros démarrage à la Garde il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Stephane Rambaud en tête au premier tour, avec 27,07% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Var. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,98%.

11:02 - Le poids démographique et économique de la Garde aux législatives Dans la commune de la Garde, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,63% et une densité de population de 1611 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 320 euros/an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 9 386 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,61%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,0%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 9,36% à la Garde, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Les législatives démarrent à la Garde : quel sera le taux de participation ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. Pendant les européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 45,06% des électeurs de la Garde. L'abstention était de 47,81% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,34% au premier tour. Au deuxième tour, 54,96% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à la Garde ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.