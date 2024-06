Résultat des législatives à la Hague : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives d'environ 31% à la Hague pour la nouvelle coalition de gauche ? La Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 18,81% à la Hague. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 5,69% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,65% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 31% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à la Hague, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé aussi 31,72% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à la Hague Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Quand on analyse la progression du RN lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de s'élever à environ 25% à la Hague. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également grattés par le mouvement dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un 29,81% dans la moyenne nationale pour le RN à la Hague aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. 29,81% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à la Hague, contre Raphaël Glucksmann à 18,81% et Valérie Hayer à 15,81%. Le RN a fini premier avec pas moins de 1518 votants de la Hague.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à la Hague La Hague avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,62%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 28,86% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20% et 4,43% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,09% contre 58,91%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à la Hague Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de la Hague, obtenant 17,19% des voix sur place, contre 31,72% pour Anna Pic (Nupes). Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant encore le binôme Nupes finir gagnant.

11:02 - La Hague : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La diversité démographique et les réalités socio-économiques de la Hague contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,67%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (25,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 4 966 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,8%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,42%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,41%, comme à la Hague, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à la Hague ? L'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement l'abstention à la Hague (50440). Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 247 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 79,05% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 79,26% au premier tour, c'est-à-dire 7 329 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,56% au premier tour et seulement 52,06% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?