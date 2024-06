Résultat des législatives à la Motte-d'Aigues : l'élection 2024 en direct

Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent donne des indices précieux au moment de l'élection du jour. Même si le procédé n'est pas une garantie… Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de la Motte-d'Aigues en 2022, lors des élections législatives, avec 20,94% au premier tour, contre 26,46% pour Jean-François Lovisolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle), La Motte-d'Aigues votant pour la 5ème circonscription du Vaucluse. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Jean-François Lovisolo (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à la Motte-d'Aigues : ce qu'il faut savoir

À la Motte-d'Aigues, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec une densité de population de 91 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,69%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (74,67%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 619 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,37%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,46%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,51%, comme à la Motte-d'Aigues, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.