19:43 - À la Pacaudière, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, est un saut dans le vide. Aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 4,35% à la Pacaudière. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (1,21%), Marie Toussaint (1,21%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (0%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 6% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à la Pacaudière, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 15,63% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à la Pacaudière en 5 ans Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,44% pour la liste Bardella à la Pacaudière il y a trois semaines Le résultat qui a été établi lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ces législatives 2024. Dans le détail, 184 habitants de la Pacaudière passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a cumulé ainsi 44,44% des suffrages face à François-Xavier Bellamy à 15,7% et Valérie Hayer à 11,84%.

14:32 - 31,05% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à la Pacaudière La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. La commune de la Pacaudière avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022. La patronne du parti d'extrême droite finissait avec 31,05% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,7% et 11,15% des voix. La Pacaudière n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 9,78% des suffrages. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN s'était aussi imposée avec 53,7%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à la Pacaudière ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour cette législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans, lors des législatives à la Pacaudière, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 16,71% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 41,51% pour Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 79,32%. Antoine Vermorel-Marques s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Pacaudière Dans les rues de la Pacaudière, les élections sont en cours. Avec une population de 1 050 habitants répartis dans 590 logements, ce bourg présente une densité de 50 habitants/km². L'existence de 78 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 14,04% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,03% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 38,05% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 181,96 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. En résumé, à la Pacaudière, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Participation à la Pacaudière : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à la Pacaudière (42310) ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,16% au premier tour et seulement 41,91% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Pacaudière cette année ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,58% au niveau de la commune, à comparer avec une participation de 76,71% au premier tour, ce qui représentait 593 personnes. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?