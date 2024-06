En direct

19:48 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à la Possonnière ? L'autre question qui enveloppe ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à la Possonnière, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 39,9% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 22,35% à la Possonnière pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 44% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Rassemblement national : quel score à la Possonnière à l'issue des législatives ? Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Si à l'échelle nationale, les sondeurs annoncent une progression du RN à près de quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des dernières législatives (ce qui propulserait virtuellement le parti de Jordan Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - L'exception La Possonnière lors des élections du 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi avisé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à la Possonnière lors des européennes à la Possonnière, avec 22,35% des voix. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 17,67% dans la commune. Valérie Hayer achevait l'élection troisième, avec 17,05%.

14:32 - 31,44% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à la Possonnière L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Dans les bureaux de vote de la Possonnière, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 14,9%, la représentante du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,44% et 25,97% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 74,67% contre 25,33% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à la Possonnière ? Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à la Possonnière, comptant 10,43%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 39,90% des voix. Au deuxième round, c'est encore Tassadit Amghar qui va glaner le plus de suffrages, avec 53,99% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - La Possonnière : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le contexte socio-économique de la Possonnière contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 131 hab par km² et 46,35% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,89% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (86,03%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 080 votants. Le nombre de familles monoparentales (6,23%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,3%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à la Possonnière mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,24% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Election à la Possonnière : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 60,44% des électeurs de la Possonnière (Maine-et-Loire) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 60,02% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,1% au premier tour. Au second tour, 57,09% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à la Possonnière ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.