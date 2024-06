Résultat des législatives à la Queue-en-Brie : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les supporters de Glucksmann à la Queue-en-Brie ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à la Queue-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,22% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 10,07% à la Queue-en-Brie pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (18,08%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,94%) et enfin de Léon Deffontaine (3,18%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 34% sur place.

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à la Queue-en-Brie Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à la Queue-en-Brie entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à près de 25% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à la Queue-en-Brie il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à la Queue-en-Brie, à 29,17%, soit 1008 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Manon Aubry à 18,08% et Valérie Hayer à 14,5%.

14:32 - 28% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à la Queue-en-Brie La présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 28% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,21%. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 19,85% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 61,91% contre 38,09% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - À la Queue-en-Brie, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de la Queue-en-Brie il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 17,45% au premier tour, contre 32,22% pour Mirabelle Lemaire (LFI-PS-PC-EELV), La Queue-en-Brie étant partie intégrante de la 4ème circonscription du Val-de-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! (52,20% contre 47,80% pour le RN). Mais c'est Maud Petit (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Queue-en-Brie Quel impact auront les électeurs de la Queue-en-Brie sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,16%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,49%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 119 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,56% et d'une population immigrée de 16,62% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,76% à la Queue-en-Brie, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - La participation aux élections législatives à la Queue-en-Brie (94510) L'étude des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Début juin, pendant les élections européennes, 7 327 personnes en âge de voter à la Queue-en-Brie s'étaient rendues aux urnes (soit 48,26%). La participation était de 47,57% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,81% au premier tour. Au second tour, 42,87% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,09% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,6% au second tour, c'est-à-dire 4 973 personnes.